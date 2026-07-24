Libur Sekolah, KAI Logistik Kirim 1.425 Motor dari Yogyakarta

jpnn.com, JAKARTA - KAI Logistik, melalui layanan pengiriman yang berfokus pada barang ritel yaitu KALOG Express, berhasil mengakomodasi peningkatan kebutuhan pengiriman sepeda motor di wilayah Yogyakarta selama masa libur panjang pendidikan.

Meningkatnya mobilitas mahasiswa dan masyarakat menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan permintaan layanan ini.

Berdasarkan tren tahunan, lonjakan pengiriman motor selama periode libur panjang pendidikan merupakan pola musiman yang terjadi secara konsisten dari tahun ke tahun, seiring tingginya aktivitas perpindahan mahasiswa dari Yogyakarta menuju berbagai daerah.

Manajer Wilayah Tengah KAI Logistik, Yudhi Kurniawan, menjelaskan lonjakan pengiriman sepeda motor terjadi sejak minggu ketiga Juni dan berlanjut hingga minggu kedua Juli 2026.

"Selama masa puncak liburan yang berlangsung pada dua minggu terakhir Juni hingga dua minggu pertama Juli, rata-rata pengiriman motor meningkat dari sekitar 250 unit per minggu pada awal Juni menjadi sekitar 356 unit per minggu," ujar Yudhi.

Pada periode libur panjang tersebut, sambung Yudhi, KALOG Express Yogyakarta berhasil mengirimkan sebanyak 1.425 unit sepeda motor dengan total volume mencapai 203 ton.

"Jika pada hari biasa rata-rata pengiriman mencapai sekitar 36 motor per hari, selama puncak liburan jumlahnya meningkat menjadi sekitar 47 motor per hari, bahkan mencapai sekitar 52 motor per hari pada masa puncaknya yaitu minggu terakhir Juni," papar Yudhi.

Yudhi menambahkan rute pengiriman motor yang paling diminati dari Yogyakarta didominasi tujuan ke wilayah barat Pulau Jawa, seperti Jakarta, Bekasi, dan Bandung.