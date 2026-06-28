Libur Sekolah, Penjualan Tiket KA Daop 2 Bandung Melonjak 7,4 Persen

jpnn.com, PURWAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 2 Bandung mencatat lonjakan signifikan pada penjualan tiket Kereta Api (KA) Jarak Jauh sebesar 7,4 persen memasuki musim libur sekolah.

Manager Humasda KAI Daop 2 Bandung, Kuswardojo, menyampaikan bahwa antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan moda transportasi kereta api pada momen liburan ini menunjukkan tren yang sangat positif.

Pihaknya mencatat penjualan tiket KA Jarak Jauh dari semua kelas layanan selama periode 20 hingga 26 Juni 2026 mencapai 94.090 tiket.

Jumlah tersebut meningkat 7,4 persen dibandingkan periode satu minggu sebelumnya, yakni tanggal 13 hingga 19 Juni 2026 yang mencatat penjualan tiket KA Jarak Jauh dari semua kelas layanan sebanyak 87.580 tiket.

Menurut dia, peningkatan penjualan tiket ini menunjukkan tingginya minat masyarakat memanfaatkan layanan kereta api sebagai pilihan utama perjalanan pada musim liburan.

Salah satu faktor yang mendorong meningkatnya volume pelanggan adalah program stimulus pemerintah berupa pemberian diskon tarif sebesar 30 persen untuk KA Ekonomi Komersial yang berlaku untuk keberangkatan mulai 20 Juni hingga 5 Juli 2026.

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Pada periode tersebut, KAI Daop 2 Bandung menyediakan 64.640 tempat duduk untuk pelanggan yang ingin menikmati perjalanan dengan tarif lebih terjangkau.

Menurut dia, program stimulus pemerintah memberikan dampak positif terhadap peningkatan minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api selama musim liburan sekolah.