menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Libur Sekolah, Penumpang Kereta di Bandung Terus Meningkat

Libur Sekolah, Penumpang Kereta di Bandung Terus Meningkat

Libur Sekolah, Penumpang Kereta di Bandung Terus Meningkat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Warga membeli tiket kereta api. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Ribuan penumpang mulai memadati stasiun kereta api di Kota Bandung sejak Senin (22/12).

Lonjakan penumpang dipicu momentum libur panjang sekolah yang dimanfaatkan warga untuk berlibur maupun pulang ke kampung halaman.

Pantauan di stasiun, penumpang terlihat memenuhi area ruang tunggu hingga peron keberangkatan.

Baca Juga:

Dengan membawa tas besar dan koper, mereka bersiap melakukan perjalanan jarak jauh ke berbagai daerah, seperti Yogyakarta, Solo, Malang, hingga Surabaya.

Kepadatan itu sudah terasa sejak pagi hari dan diperkirakan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan.

Sejumlah penumpang mengaku telah memesan tiket jauh-jauh hari demi memastikan bisa berangkat sesuai rencana.

Baca Juga:

“Saya pesan tiket dari jauh hari karena takut kehabisan, apalagi ini libur panjang sekolah,” ujar Iqbal, salah seorang penumpang tujuan Yogyakarta.

Hal senada disampaikan Ana dan Rifa yang hendak menuju Jawa Tengah.

Libur panjang sekolah membuat ribuan penumpang memadati stasiun kereta di Bandung. KAI mencatat 180 ribu tiket terjual dan kepadatan masih meningkat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI