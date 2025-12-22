Libur Sekolah, Penumpang Kereta di Bandung Terus Meningkat
jpnn.com, BANDUNG - Ribuan penumpang mulai memadati stasiun kereta api di Kota Bandung sejak Senin (22/12).
Lonjakan penumpang dipicu momentum libur panjang sekolah yang dimanfaatkan warga untuk berlibur maupun pulang ke kampung halaman.
Pantauan di stasiun, penumpang terlihat memenuhi area ruang tunggu hingga peron keberangkatan.
Dengan membawa tas besar dan koper, mereka bersiap melakukan perjalanan jarak jauh ke berbagai daerah, seperti Yogyakarta, Solo, Malang, hingga Surabaya.
Kepadatan itu sudah terasa sejak pagi hari dan diperkirakan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan.
Sejumlah penumpang mengaku telah memesan tiket jauh-jauh hari demi memastikan bisa berangkat sesuai rencana.
“Saya pesan tiket dari jauh hari karena takut kehabisan, apalagi ini libur panjang sekolah,” ujar Iqbal, salah seorang penumpang tujuan Yogyakarta.
Hal senada disampaikan Ana dan Rifa yang hendak menuju Jawa Tengah.
Libur panjang sekolah membuat ribuan penumpang memadati stasiun kereta di Bandung. KAI mencatat 180 ribu tiket terjual dan kepadatan masih meningkat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Antisipasi Macet Nataru 2026, Dedi Mulyadi Usul Angkot Bandung Diliburkan
- Libur Nataru 2025/2026, Pertamina Patra Niaga Beri Diskon Avtur
- Libur Nataru, Ruas Junction di Tol JTTS Dibuka Secara Fungsional
- Pertamina Patra Niaga Siapkan 34 Titik Serambi MyPertamina Selama Libur Nataru
- The Park Pejaten Sajikan Sirkus Kelas Dunia, Libur Nataru Makin Meriah
- Menjelang Libur Nataru, Wamen ESDM Tinjau Rest Area KM 57 & Fuel Terminal Cikampek