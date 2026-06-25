Libur Sekolah Tiba, Pengunjung Mulai Padati Stasiun Gambir

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Memasuki masa libur sekolah, moda transportasi kereta api masih menjadi primadona bagi masyarakat yang hendak melakukan bepergian.

Hal itu terlihat di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat yang mulai menunjukkan peningkatan pada Kamis (25/6).

Sejak pagi hari, banyak calon penumpang terlihat memadati area keberangkatan untuk menuju berbagai kota tujuan di Pulau Jawa.

Pantaun JPNN.com, peningkatan jumlah penumpang itu didominasi oleh keluarga yang memanfaatkan momen liburan sekolah untuk berwisata maupun pulang ke kampung halaman.

Salah satu porter di Stasiun Gambir mengungkapkan peningkatan penumpang sudah terjadi sejak empat hari yang lalu.

Menurut dia, sebagian penumpang memilih perjalanan pagi.

"Kan, sudah musim libur sekolah. Sudah empat hari lalu ramai kalau setiap pagi. Kalau siang ya normal," kata Porter itu yang enggan mau disebutkan namanya kepada JPNN.com, Kamis (25/6).

Sementara itu, salah satu penumpang Chitra Putri mengaku terkejut saat memasuki stasiun Gambir.