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Libur Tahun Baru Islam, Pertamina Pasok Tambahan 922 Ribu Tabung LPG 3 Kg di Jatim

Libur Tahun Baru Islam, Pertamina Pasok Tambahan 922 Ribu Tabung LPG 3 Kg di Jatim
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Seorang petugas Pertamina memeriksa pasokan LPG 3 kilogram di Surabaya, Selasa (16/6/2026). (ANTARA/HO-Patra Niaga)

jpnn.com, SURABAYA - Pertamina Patra Niaga menambah pasokan LPG 3 kilogram sebanyak 922.680 tabung di wilayah Jawa Timur guna mengantisipasi lonjakan konsumsi masyarakat selama libur panjang Tahun Baru Islam.

“Jumlah ini diharapkan dapat mencukupi kebutuhan aktivitas masyarakat sehingga masyarakat dapat menikmati momen perayaan kali ini dengan tenang,” kata Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus Ahad Rahedi di Surabaya, Selasa.

Ahad menuturkan saat libur Tahun Baru Islam yang identik dengan kegiatan keagamaan, sosial, dan pawai budaya diperkirakan aktivitas masyarakat meningkat.

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Meski demikian, Ahad memastikan selama momen perayaan ini stok energi termasuk LPG dalam kondisi aman tercukupi dan seluruh infrastruktur telah disiagakan.

“Pertamina juga tetap standby di lokasi untuk memastikan penyaluran LPG berjalan lancar,” ujarnya.

Meski demikian, Ahad mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena stok energi dalam kondisi aman dan tercukupi.

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Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak panic buying dan tetap membeli secara bijak sesuai kebutuhan dan peruntukan yakni LPG 3 kilogram bagi masyarakat kurang mampu.

Tak hanya LPG, Patra Niaga Jatimbalinus juga memastikan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk masyarakat dalam kondisi aman.

Pertamina Patra Niaga menambah pasokan LPG 3 kilogram sebanyak 922.680 tabung di wilayah Jawa Timur guna mengantisipasi lonjakan konsumsi selama libur panjang.

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