Libur Tahun Baru Tak Berlaku, Persija Geber Latihan Menjelang Lawan Persijap

jpnn.com - Persija Jakarta bersiap menghadapi laga lanjutan BRI Super League 2025/26 melawan Persijap Jepara.

Asisten pelatih Persija, Ricky Nelson mengatakan timnya terus melakukan persiapan meski pertandingan berlangsung di awal tahun.

“Persija tetap akan mempersiapkan diri menghadapi laga Sabtu (2/1) melawan Persijap Jepara.”

“Kami tetap berlatih kendati tahun baru dekat dengan persiapan kami menghadapi laga berikutnya,” ungkap Ricky.

Persija Jakarta dijadwalkan menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (2/1/2025), mulai pukul 15.30 WIB.

Tim berjuluk Macan Kemayoran itu tengah berada dalam tren positif setelah menutup tahun 2025 dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Hasil tersebut membawa Rizky Ridho dan kolega menempati peringkat ketiga klasemen sementara Super League 2025/26 dengan koleksi 32 poin.

Dari 15 pertandingan yang telah dijalani, Persija mencatatkan 10 kemenangan, dua kali imbang, dan tiga kali kalah.