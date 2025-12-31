menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Travel » Liburan Akhir Tahun di Luar Negeri, Pahami Aturan Ini Agar Pulang Tanpa Kendala

Liburan Akhir Tahun di Luar Negeri, Pahami Aturan Ini Agar Pulang Tanpa Kendala

Liburan Akhir Tahun di Luar Negeri, Pahami Aturan Ini Agar Pulang Tanpa Kendala
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Masyarakat perlu memahami ketentuan terkait barang bawaan penumpang agar kepulangan ke Indonesia dari liburan akhir tahun di luar negeri berjalan lancar dan nyaman tanpa kendala. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Libur akhir tahun kerap dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian ke luar negeri, baik untuk berwisata maupun berbelanja.

Agar kepulangan ke Indonesia berjalan lancar dan nyaman, masyarakat perlu memahami ketentuan terkait barang bawaan penumpang.

Sebagai langkah awal sebelum tiba di tanah air, penumpang diimbau menyampaikan daftar barang yang dibawa melalui pemberitahuan pabean untuk barang bawaan penumpang atau Customs Declaration dalam deklarasi All Indonesia melalui tautan allindonesia.imigrasi.go.id.

Baca Juga:

“Layanan All Indonesia memadukan pemberitahuan Imigrasi, Bea Cukai, Kesehatan, dan Karantina dalam satu akses, sehingga proses deklarasi penumpang dari luar negeri menjadi lebih cepat, mudah, dan aman tanpa perlu menunggu lama,” kata Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo dalam keterangannya, Rabu (31/12).

Cara pengisian All Indonesia pun sederhana, penumpang cukup mengakses laman tersebut, memilih kategori Warga Negara Indonesia atau pengunjung asing, dan mengisi deklarasi yang sudah dapat dilakukan sejak tiga hari sebelum kedatangan.

Melalui pengisian Customs Declaration pada All Indonesia tersebut, penumpang juga dapat sekaligus memastikan  barang yang dibawanya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:

Ketentuan barang bawaan penumpang sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203 Tahun 2017 yang diubah dengan PMK Nomor 34 Tahun 2025 yang berlaku secara nasional.

Dalam aturan ini, setiap penumpang umum mendapatkan pembebasan nilai barang hingga USD500 untuk barang bawaan pribadi.

Pahami aturan ini agar pulang dari liburan akhir tahun di luar negeri tanpa kendala

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI