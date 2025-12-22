Liburan Akhir Tahun, Paramount Gading Serpong Gelar Parade Natal & Promo Properti

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Menyambut liburan akhir tahun 2025, Kota Gading Serpong bertransformasi menjadi destinasi wisata tematik yang memukau.

Paramount Land menghadirkan rangkaian dekorasi Natal ikonik dan instalasi cantik di berbagai kawasan hunian serta area komersial seperti Pasadena Grand Residences, Sorrento Square, hingga Verona Junction.

Momen ini juga dimanfaatkan Paramount Land untuk menghadirkan Promo Year End bagi konsumen yang mengincar produk properti unggulan dan terbatas di Paramount Gading Serpong dan Paramount Petals.

"Kami hadirkan sejumlah produk komersial unggulan di Paramount Gading Serpong yang sebelumnya telah terjual habis beberapa waktu lalu," kata Direktur Paramount Land, Chrissandy Dave, Senin (22/12).

Produk tersebut antara lain, Pasadena Square North Studio Loft tahap 2 tipe standar dua muka L5x20 tersedia sebanyak 13 unit dengan harga mulai Rp 7,5 miliar dan Grand Boulevard Aniva Studio Loft Blok E tipe standar dua muka L5x17 dan Blok G tipe standar dua muka L5x17 sebanyak 15 unit dengan harga mulai Rp 6,3 miliar dan Blok G L5x17 satu muka sebanyak 3 unit.

"Konsumen berkesempatan memperoleh berbagai keuntungan, antara lain voucher cashback 30 juta, AC sesuai jumlah lantai, tiga unit IP CCTV, serta bebas IPKL selama 12 bulan," ungkapnya.

Pasadena Square North Studio Loft merupakan salah satu produk unggulan Paramount Gading Serpong yang berlokasi di Pasadena Central District, kawasan mega district seluas 40 ha dengan konsep ‘10 Minutes City Living’.

Kawasan ini menggabungkan area komersial dan hunian premium dalam satu kawasan terpadu, di mana kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi dalam 10 menit.