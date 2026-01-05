Liburan ke Hokkaido, Via Vallen Umumkan Hamil Anak Kedua
Senin, 05 Januari 2026 – 13:13 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Via Vallen mengumumkan kabar bahagia tentang rumah tangganya.
Dia mengaku sedang hamil anak kedua dari pernikahan dengan Chevra Yolandi.
Melalui akun miliknya di Instagram, Via Vallen memperlihatkan foto baby dump di tengah salju yang berada di kawasan Hokkaido, Jepang.
Perempuan asal Sidoarjo itu juga memperlihatkan pose bersama Chevra Yolandi dan anaknya, Agham.
"Our family just leveled up. Alhamdulillah," ungkap Via Vallen.
Pelantun Sayang itu tidak sabar menantikan kehadiran anak kedua.
Sebab, Via Vallen ingin melihat Agham menjadi seorang kakak.
"Bentar lagi Mas Agham punya adik," sambung Via Vallen.
