menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Liburan ke Hokkaido, Via Vallen Umumkan Hamil Anak Kedua

Liburan ke Hokkaido, Via Vallen Umumkan Hamil Anak Kedua

Liburan ke Hokkaido, Via Vallen Umumkan Hamil Anak Kedua
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Via Vallen. Foto: Instagram/viavallen

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Via Vallen mengumumkan kabar bahagia tentang rumah tangganya.

Dia mengaku sedang hamil anak kedua dari pernikahan dengan Chevra Yolandi.

Melalui akun miliknya di Instagram, Via Vallen memperlihatkan foto baby dump di tengah salju yang berada di kawasan Hokkaido, Jepang.

Baca Juga:

Perempuan asal Sidoarjo itu juga memperlihatkan pose bersama Chevra Yolandi dan anaknya, Agham.

"Our family just leveled up. Alhamdulillah," ungkap Via Vallen.

Pelantun Sayang itu tidak sabar menantikan kehadiran anak kedua.

Baca Juga:

Sebab, Via Vallen ingin melihat Agham menjadi seorang kakak.

"Bentar lagi Mas Agham punya adik," sambung Via Vallen.

Penyanyi dangdut Via Vallen mengumumkan kabar bahagia tentang rumah tangganya. Dia mengaku sedang hamil anak kedua dari pernikahan dengan Chevra Yolandi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI