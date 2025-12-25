Liburan Pakai Mobil Hybrid Rp 300 Jutaan, Pulang Pergi Depok-Yogyakarta Terasa Ringan

jpnn.com, JAKARTA - Liburan Natal dan Tahun Baru menjadi momen yang pas untuk menguji mobil secara nyata.

Setelah mencoba Chery Tiggo Cross bermesin bensin (ICE), tester JPNN.com berkesempatan menjajal Tiggo Cross CSH Hybrid untuk perjalanan keluarga Depok–Yogyakarta pulang pergi, dengan total jarak lebih dari 1.000 kilometer.

Perjalanan panjang kami tak langsung menuju Kota Gudeg. Kami sempat singgah di Karanganyar, Solo, wilayah pegunungan dengan udara dingin dan jalur berkelok. Dari sinilah karakter Tiggo Cross CSH Hybrid mulai terasa.

Secara tampilan, versi hybrid ini nyaris tak berbeda dari model ICE. Aura gagah dan sporty tetap menonjol lewat bumper besar serta desain lampu LED sipit.

Bagian bagasi cukup lega - 380 liter, meski masih mengusung bukaan manual.

Namun, untuk kebutuhan keluarga selama lima hari, seluruh barang bawaan terakomodasi tanpa drama.

Masuk ke kabin, nuansa ergonomis langsung terasa, tak terkecuali soal kekedapannya.