Life Begins

jpnn.com - Di samping ada Muktamar NU dan seminar kebangsaan oleh paguyuban suku Hakka di Indonesia, hari ini --26 Agustus-- adalah ulang tahun emas PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Saya ingin merayakan secara khusus ultah ke-50 PT DI itu lewat tulisan hari ini.

Sebenarnya ada satu lagi peristiwa hari ini: seorang peserta muktamar Disway kehabisan listrik di jalan tol Caruban arah Jakarta. Ia derek Denza itu. Hari ini ia harus ke dilernya: kenapa begitu.

Pesawat N219 terbang di wilayah Bali dalam sebuah momen di 2024.-@officialptdi-

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Tentu yang terpenting dari semua itu adalah HUT PT DI. Bisa jadi ulang tahun kali ini sebagai penanda kebangkitan PTDI --lewat produk baru kebanggaannya: N219. Pesawat untuk 19 penumpang itu dibuat sepenuhnya di Bandung. Oleh anak-anak bangsa sendiri. Mulai desain sampai jadi pesawat.

"Tidak satu pun ada keterlibatan orang asing," ujar Gita Amperiawan, dirut PTDI dengan penuh semangat.

Gita adalah jenderal bintang dua TNI Angkatan Udara. Marsekal Muda. Gita bukan jenderal biasa. Ia alumnus teknik mesin Institut Teknologi Bandung (ITB), angkatan 1985. Di tahun keempatnya di ITB pun Gita sudah dinyatakan lulus tes beasiswa TNI-AU. Boleh dikata Gita adalah mahasiswa yang sudah "diijon" sebelum lulus.

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Maka Gita harus "cuti" kuliah: satu semester. Gita harus mengikuti pendidikan militer di Bumimoro, Surabaya. Setelah itu balik lagi ke ITB sampai lulus. Lalu dapat beasiswa BJ Habibie untuk melanjutkan S-2 di Inggris. Di bidang ilmu material canggih kedirgantaraan.

Sambil terus berkarir di TNI-AU Gita mendapatkan beasiswa lanjutan. Juga di Cranfield University, Inggris. Yakni untuk program doktor teknik mesin pesawat. Disertasinya tentang pengendalian suhu panas untuk keandalan turbin.