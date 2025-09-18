menu
Lifestyle Mall Bernuansa Dunia di Eurasia PIK2

Lifestyle Mall Bernuansa Dunia di Eurasia PIK2
Rukan Euroasia di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), kawasan komersial tematik yang bukan sekadar deretan ruko, melainkan juga destinasi gaya hidup baru di Jakarta Utara. Foto: PIK2

jpnn.com, JAKARTA - Bayangkan sebuah koridor panjang beratap kaca transparan, dihiasi deretan bangunan bergaya klasik Eropa dan Asia, lengkap dengan spot foto instagramable dan area santai keluarga.

Itulah wajah Rukan Euroasia di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), kawasan komersial tematik yang bukan sekadar deretan ruko, melainkan juga destinasi gaya hidup baru di Jakarta Utara.

Baca Juga:

Rukan Euroasia di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2)

Didesain dengan inspirasi dari delapan kota dan negara dunia, mulai Paris yang romantis, London yang elegan, hingga Jepang yang minimalis, setiap rukan di Eurasia PIK2 menghadirkan identitas unik. Tak hanya memanjakan mata, desain itu juga memberikan peluang bisnis sekaligus pengalaman berkunjung.

Beberapa unit di Eurasia PIK2 bahkan menampilkan dua fasad berbeda: Asia di satu sisi dan Eropa di sisi lainnya sehingga membuatnya makin menarik untuk disinggahi. Konsep dua muka tersebut menjadi daya tarik utama.

Baca Juga:

Sisi depannya menghadap boulevard yang ramai kendaraan, sedangkan sisi belakangnya terkoneksi dengan pedestrian walk beratap kanopi. Jalur itu didesain menyerupai outdoor lifestyle mall sehingga nyaman bagi keluarga yang ingin berjalan santai tanpa khawatir akan panas atau hujan.

Rukan Euroasia di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), kawasan komersial tematik yang bukan sekadar deretan ruko, melainkan juga destinasi gaya hidup baru di Jakut.

