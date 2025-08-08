menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Properti » Lifetime Design Kenalkan Desain Rumah Terbaru, Kedepankan Keunikan

Lifetime Design Kenalkan Desain Rumah Terbaru, Kedepankan Keunikan

Lifetime Design Kenalkan Desain Rumah Terbaru, Kedepankan Keunikan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Lifetime Design memperkenalkan hasil karya terbaru berkonsep contemporary luxury di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Foto: source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Perusahaan desain interior dan arsitektur, Lifetime Design memperkenalkan desain rumah terbaru berkonsep contemporary luxury di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Kamis (7/8).

PR of Lifetime Design, Irawati Desita mengatakan rumah yang saat ini dikenalkan merupakan milik Rizky Ananda Musa.

Dia menjelaskan rumah itu memiliki sentuhan unik di berbagai sudut ruangan, sekaligus menggunakan tiga material utama yang berkarakter, yaitu granit, WPC, dan mirror

Baca Juga:

Menurut dia, desain yang diterapkan di rumahnya itu merepresentasikan indentitas pemiliknya.

"Desain ini menjadi cerminan filosofi desain dari Lifetime Design sendiri yang mengedepankan keunikan, kenyamanan, dan estetika yang timeless," kata dia pada acara bertajuk “SHVA House Architect and Interior by Lifetime Design” di Jaksel, Kamis.

Dia menambahkan proyek ini sudah dikurasi secara ketat berdasarkan kualitas desain, hasil akhir, dan persetujuan penuh dari pemilik rumah.

Baca Juga:

Irawati mengatakan pihaknya ingin membuka ruang dialog yang lebih luas antara pelaku industri dan media, sekaligus memberikan referensi yang nyata dan informatif kepada masyarakat.

"Harapan kami, kegiatan ini bisa menjadi wadah edukasi seputar desain interior dan arsitektur,” ungkap Irwati.

Lifetime Design memperkenalkan hasil karya terbaru berkonsep contemporary luxury di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI