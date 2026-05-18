Liff Hadirkan Facial 30 Menit, Cocok Untuk Kaum Urban yang Sibuk
jpnn.com, JAKARTA - Liff Facial Studio menghadirkan konsep facial berdurasi sekitar 30 menit melalui pendekatan The Routine Facial, yaitu facial yang dirancang untuk dijalani secara berkala tanpa downtime dan tanpa mengganggu aktivitas harian.
Berangkat dari perubahan kebiasaan market saat ini, Liff hadir sebagai jawaban dengan format facial studio yang menawarkan treatment sekitar 30 menit.
Liff menghadirkan Face Liff sebagai facial noninvasif tanpa downtime yang dirancang untuk dilakukan dalam sekitar 30 menit.
Treatment ini menggabungkan facial signature Liff dengan personalized serum melalui Serum Bar, sehingga tetap terasa personal namun praktis untuk dijalani secara rutin.
Liff juga menghadirkan Face Liff Radiance sebagai opsi tambahan, dengan kombinasi Face Liff signature, serum, serta LED Photodynamic Therapy (PDT) untuk membantu menjawab berbagai concern kulit.
Pada treatment ini, Blue Light digunakan untuk membantu membersihkan dan menenangkan jerawat, sementara Red Light ditujukan untuk membantu mencerahkan kulit sekaligus menenangkan iritasi.
Konsep Serum Bar menjadi salah satu elemen utama dalam pengalaman treatment di Liff.
Kondisi kulit tidak selalu sama dari hari ke hari, karena dapat dipengaruhi banyak faktor seperti cuaca, tingkat stres, pola makan, hingga siklus hormonal.
