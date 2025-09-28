Liga 4 Piala Bandung Utama: Ajang Melahirkan The Next Beckham Putra

jpnn.com - Kompetisi sepak bola amatir Liga 4 Piala Bandung Utama 2025 resmi bergulir di Stadion Sidolig, Kota Bandung, mulai 28 September hingga 18 Oktober 2025.

Sebanyak 26 klub amatir yang merupakan anggota Perkumpulan Sepak Bola (PS) PSSI Kota Bandung serta klub Liga 4 asal Kota Bandung ambil bagian untuk memperebutkan tiket ke tingkat Jawa Barat.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa kompetisi ini digelar untuk menyaring bibit pesepak bola sejak dini.

Menurutnya, pembinaan dan pendidikan merupakan kunci lahirnya atlet berprestasi di masa depan.

Farhan mencontohkan sosok Beckham Putra Nugraha dan Febri Hariyadi, dua jebolan Diklat Persib yang mampu menembus tim senior bahkan menjadi andalan Timnas Indonesia pada era Luis Milla hingga Patrick Kluivert.

Lebih lanjut, kata Farhan, Febri dan Beckham dua contoh pemain diklat yang berprestasi. Mereka bisa bersaing dengan pemain inti Persib yang didominasi legiun asing.

"Febri dan Beckham adalah bukti nyata lulusan diklat bisa bersaing dengan pemain asing di Persib. Mereka lahir dari Diklat 2013–2014 dan kini levelnya sudah sebanding dengan pemain asing yang direkrut Persib."

"Seperti kata pengamat sepak bola, tim Persib ma pikasieuneun (menakutkan),” kata Farhan saat membuka Liga 4 Piala Bandung Utama 2025 di Stadion Sidolig, Minggu (28/9/2025).