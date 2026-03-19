Liga Champions: 2 Wakil Spanyol Saling Bunuh, 1 Tiket Semifinal Sudah Dikunci

jpnn.com - Liga Champions baru saja merampungkan pertandingan babak 16 besar pada Kamis (19/3/2026) dini hari WIB.

Sebanyak delapan tim memastikan diri lolos ke perempat final.

Spanyol menjadi negara dengan wakil terbanyak di fase ini dengan mengirimkan tiga klub, yakni Real Madrid, Barcelona, dan Atletico Madrid.

Spanyol bahkan dipastikan memiliki satu wakil di semifinal Liga Champions musim ini.

Kepastian itu terjadi karena Barcelona akan menghadapi Atletico Madrid di perempat final.

Barcelona melaju ke perempat final setelah menyingkirkan Newcastle United dengan agregat telak 8-3.

Sementara itu, Atletico Madrid tetap lolos meski kalah 2-3 dari Tottenham Hotspur pada leg kedua babak 16 besar.

Los Rojiblancos melaju berkat keunggulan agregat 7-5 setelah menang 5-2 pada leg pertama.