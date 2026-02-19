menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Liga Champions: Arbeloa Minta Real Madrid Tak Meremehkan Tim Jose Mourinho

Liga Champions: Arbeloa Minta Real Madrid Tak Meremehkan Tim Jose Mourinho

Liga Champions: Arbeloa Minta Real Madrid Tak Meremehkan Tim Jose Mourinho
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa, (Antara/X/FabrizioRomano)

jpnn.com - JAKARTA - Real Madrid mengalahkan Benfica dengan skor tipis 1-0 pada leg pertama playoff Liga Champions di Lisbon, Rabu (17/2) dini hari WIB.

Kemenangan Real Madrid tercipta berkat gol tunggal Vinicius Junior.

Meski demikian, Pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengingatkan Los Blancos tak melakukan kesalahan dengan meremehkan Benfica yang diasuh Jose Mourinho pada leg kedua meskipun sudah mengantongi keunggulan agregat.

Baca Juga:

Kemenangan tersebut membuat Madrid hanya membutuhkan hasil imbang pada leg kedua di Santiago Bernabeu untuk memastikan tiket ke babak 16 besar.

“Jangan membuat kesalahan dengan meremehkan tim yang dilatih Mourinho dengan keunggulan 1-0,” kata Arbeloa seusai pertandingan seperti dilansir situs resmi klub, Rabu (18/2).

Menurut Arbeloa, Benfica tentu sudah mempersiapkan diri untuk pertandingan selanjutnya.

Baca Juga:

“Tim Benfica ini tidak akan membiarkan kami melenggang,” tegasnya.

Bermain di kandang sendiri pekan depan, Madrid berada dalam posisi lebih menguntungkan untuk melangkah lebih jauh.

Pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa meminta Los Blancos tak meremehkan Benfica yang dilatih Jose Mourinho pada leg kedua playoff Liga Champions nanti.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI