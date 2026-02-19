Liga Champions: Arbeloa Minta Real Madrid Tak Meremehkan Tim Jose Mourinho

jpnn.com - JAKARTA - Real Madrid mengalahkan Benfica dengan skor tipis 1-0 pada leg pertama playoff Liga Champions di Lisbon, Rabu (17/2) dini hari WIB.

Kemenangan Real Madrid tercipta berkat gol tunggal Vinicius Junior.

Meski demikian, Pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengingatkan Los Blancos tak melakukan kesalahan dengan meremehkan Benfica yang diasuh Jose Mourinho pada leg kedua meskipun sudah mengantongi keunggulan agregat.

Kemenangan tersebut membuat Madrid hanya membutuhkan hasil imbang pada leg kedua di Santiago Bernabeu untuk memastikan tiket ke babak 16 besar.

“Jangan membuat kesalahan dengan meremehkan tim yang dilatih Mourinho dengan keunggulan 1-0,” kata Arbeloa seusai pertandingan seperti dilansir situs resmi klub, Rabu (18/2).

Menurut Arbeloa, Benfica tentu sudah mempersiapkan diri untuk pertandingan selanjutnya.

“Tim Benfica ini tidak akan membiarkan kami melenggang,” tegasnya.

Bermain di kandang sendiri pekan depan, Madrid berada dalam posisi lebih menguntungkan untuk melangkah lebih jauh.