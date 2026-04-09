Liga Champions: Atletico Madrid dan PSG Bikin Barcelona-Liverpool Terpojok

jpnn.com - Atletico Madrid dan Paris Saint-Germain (PSG) sama-sama meraih kemenangan penting pada leg pertama perempat final Liga Champions.

Bertamu ke markas Barcelona di Camp Nou, Kamis (9/2/2026) dini hari WIB, Atletico menang dua gol tanpa balas.

Gol Julian Alvarez pada penghujung babak pertama dilengkapi oleh satu aksi Alexander Sorloth yang membuat Atletico pulang dengan kepala tegak.

Hasil ini menjadi tantangan tersendiri bagi Barca mengingat leg kedua akan digelar di markas Atletico, yakni Riyadh Air Metropolitano pada 15 Maret mendatang.

Di saat yang bersamaan, PSG juga meraih hasil manis saat menjamu raksasa Inggris Liverpool.

Sama seperti Atletico, klub ibu kota Prancis itu juga menang dua gol tanpa balas.

Aksi dari Desire Doue pada menit ke-11 dan Khvicha Kvaratskhelia (65') sukses memulangkan Liverpool ke Inggris dengan tangan hampa.

Namun, kans Liverpool untuk membalikan keadaan masih terbuka karena leg kedua akan digelar di markas mereka, Anfield pada 15 Maret.