Liga Champions: Atletico Madrid Singkirkan Barcelona, PSG Hancurkan Liverpool
jpnn.com - Atletico Madrid dan Paris Saint-Germain (PSG) berhasil mengamankan tiket semifinal Liga Champions. Adapun Barcelona dan Liverpool harus mengubur impiannya dalam-dalam.
Leg kedua perempat final Liga Champions pada Rabu (15/4/2026) tak menghadirkan banyak kejutan.
Tim-tim yang meraih kemenangan pada leg pertama sukses melaju ke semifinal.
Atletico berhasil mengamankan tempat di empat besar meski harus menelan kekalahan 1-2 saat menjamu Barcelona di Riyadh Air Metropolitano.
Barca sempat menghidupkan asa untuk bertahan di Liga Champions setelah unggul dua gol melalui aksi Lamine Yamal (4') dan Ferran Torres (24').
Namun, satu gol dari Ademola Lookman sudah cukup untuk mengantarkan Atletico ke semifinal Liga Champions. Klub asal Madrid itu unggul agregat 3-2 setelah menang 2-0 pada leg pertama.
Sementara itu, langkah mantap dilalui PSG dengan menghajar Liverpool 4-0 secara agregat.
Les Parisiens sukses mempermalukan The Reds dua gol tanpa balas di depan puluhan ribu fan yang hadir di Anfield. Gol-gol PSG lahir melalui brace Ousmane Dembele.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
