Liga Champions: Atletico Madrid Tersingkir, Arsenal Hidupkan Memori 20 Tahun Silam

Arsenal berhasil melangkah ke final Liga Champions 2025/26. Foto: X/LigadeCampeones.

jpnn.com - Arsenal sukses menginjakkan kaki final Liga Champions setelah menyingkirkan Atletico Madrid di babak semifinal.

Pada leg kedua yang berlangsung di Emirates Stadium, Rabu (6/5/2026) dini hari WIB, The Gunners menang tipis 1-0.

Gol semata wayang Arsenal lahir melalui kaki Bukayo Saka pada menit akhir menjelang turun minum.

Skor tersebut sudah cukup untuk membawa skuad asuhan Mikel Arteta melaju ke partai puncak.

Arsenal unggul agregat 2-1 atas Atletico Madrid setelah pada leg pertama kedua tim bermain imbang 1-1 di Riyadh Air Metropolitano.

Final ini menjadi yang pertama bagi Arsenal sejak 2006 atau 20 tahun silam.

Saat itu, The Gunners harus puas menjadi runner up setelah kalah 1-2 dari Barcelona.

Perjalanan Arsenal sepanjang Liga Champions musim ini juga terbilang luar biasa.

