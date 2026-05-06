Liga Champions: Atletico Madrid Tersingkir, Arsenal Hidupkan Memori 20 Tahun Silam
jpnn.com - Arsenal sukses menginjakkan kaki final Liga Champions setelah menyingkirkan Atletico Madrid di babak semifinal.
Pada leg kedua yang berlangsung di Emirates Stadium, Rabu (6/5/2026) dini hari WIB, The Gunners menang tipis 1-0.
Gol semata wayang Arsenal lahir melalui kaki Bukayo Saka pada menit akhir menjelang turun minum.
Skor tersebut sudah cukup untuk membawa skuad asuhan Mikel Arteta melaju ke partai puncak.
Arsenal unggul agregat 2-1 atas Atletico Madrid setelah pada leg pertama kedua tim bermain imbang 1-1 di Riyadh Air Metropolitano.
Final ini menjadi yang pertama bagi Arsenal sejak 2006 atau 20 tahun silam.
Saat itu, The Gunners harus puas menjadi runner up setelah kalah 1-2 dari Barcelona.
Perjalanan Arsenal sepanjang Liga Champions musim ini juga terbilang luar biasa.
Arsenal sukses menginjakkan kaki final Liga Champions setelah menyingkirkan Atletico Madrid di babak semifinal.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Imbang Lawan Everton, Manchester City Gagal Dekati Arsenal
- Liga Champions: Diwarnai 2 Penalti, Atletico Madrid vs Arsenal Remis
- Atletico Madrid vs Arsenal, Arteta Minta Skuadnya Tampilkan Kualitas Maksimal
- Drama 9 Gol di Paris! PSG Hajar Bayern Munchen, tapi Cerita Belum Selesai
- PSG vs Bayern Munchen: Kabar Buruk Hantam Die Roten
- Liga Champions PSG vs Bayern, Luis Enrique: Kami Berada di Level Atas