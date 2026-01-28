Liga Champions: Barcelona vs Copenhagen, Flick Janji Tunjukkan Level Terbaik Blaugrana

jpnn.com - JAKARTA - Laga Barcelona vs Copenhagen dalam lanjutan Liga Champions akan tersaji di Stadion Camp Nou, Rabu malam waktu setempat.

Pelatih Barcelona Hansi Flick percaya diri timnya bakal mengalahkan Copenhagen sehingga lulus ke babak 16 besar.

Meski demikian, Flick meyakini pertandingan melawan Copenhagen akan menjadi laga sulit bagi Barcelona.

"Hal yang paling penting adalah melakukan pekerjaan yang bagus dan bermain di level tertinggi kami," kata Flick dalam laman Barcelona pada Rabu (28/1).

Flick mengatakan Barcelona hanya fokus kepada diri sendiri dan apa yang bisa mereka lakukan.

"Kami percaya diri dengan gaya bermain kami, dalam bagaimana kami bermain, dan ini Liga Champions, kami harus menunjukkan level terbaik kami," ungkap Flick. Dia menyatakan bahwa pertandingan ini sangat penting bagi Barcelona.

Blaugrana berada di peringkat kesembilan klasemen fase liga dengan 13 poin dari tujuh laga. Barcelona wajib menang atas Copenhagen agar lulus otomatis ke babak 16 besar.

"Kami memiliki skuad yang bagus, di bangku cadangan juga, dan kami harus bermain sebagai tim. Pertandingan ini sangat penting bagi kami," kata Flick. (Antara/jpnn)