Liga Champions Barcelona vs Feyenoord, Hansi Flick Usung Misi Besar

jpnn.com - JAKARTA - Duel Barcelona vs Feyenoord pada laga pertama fase liga Liga Champions akan tersaji di Stadion Camp Nou, Rabu malam waktu setempat. Pelatih Barcelona Hansi Flick menyatakan bahwa tim asuhannya siap tempur menghadapi Feyenoord.

"Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk memberikan segalanya setiap hari. Jika kami melakukannya, itu baik bagi kami," ungkap Flick dikutip dari laman resmi klub, Rabu (9/9).

Pelatih berkebangsaan Jerman itu menjelaskan Barcelona mengusung misi meraih gelar keenam Liga Champions sepanjang sejarah Blaugrana.

Dia sadar dengan tantangan yang dihadapi ketika berlaga pada kompetisi sekelas Liga Champions. Namun, hal tersebut tak akan menjadi alasan bagi Barcelona untuk tampil maksimal.

"Itu adalah kompetisi terbesar di sana, tetapi kami harus menunjukkan bahwa kami bisa memenanginya—itulah yang ingin kami lakukan," kata mantan pelatih Bayern Muenchen, itu.

Dia menilai bahwa level permainan Barcelona tercermin dalam latihan. Hal itu membantu Blaugrana memainkan sepak bola yang diinginkan.

Flick mengatakan bahwa Barcelona harus mempertahankan hal itu di setiap pertandingan dan berjuang bersama mencapai target.

Hansi Flick memberikan pujian kepada dua penyerang sayap Barcelona, yaitu Lamine Yamal dan Anthony Gordon, yang telah menunjukkan penampilan positif pada awal musim.