Liga Champions: Barcelona Waspadai Perangkap Atletico Madrid

jpnn.com - Barcelona kembali dihadapkan pada ujian berat saat menjamu Atletico Madrid pada leg pertama perempat final Liga Champions 2025/26.

Duel Barcelona vs Atletico akan digelar di Camp Nou, Kamis (9/4/2026) dini hari WIB.

Pertemuan ini menjadi yang kelima bagi kedua tim sepanjang musim, menandakan rivalitas yang makin intens.

Dari empat bentrokan sebelumnya di ajang domestik, Barcelona sedikit lebih unggul dengan tiga kemenangan.

Terbaru, Barca sukses membalikkan keadaan saat menang 2-1 atas Atletico di La Liga.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa duel melawan Atletico Madrid tidak pernah berjalan mudah.

Meski mampu mendominasi permainan, Barcelona tetap harus menunggu hingga menit akhir untuk memastikan kemenangan.

Skenario serupa diprediksi akan kembali terjadi. Atletico dikenal piawai meredam permainan lawan sebelum memanfaatkan momentum.