menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Liga Champions: Barcelona Waspadai Perangkap Atletico Madrid

Liga Champions: Barcelona Waspadai Perangkap Atletico Madrid

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Duel Barcelona (jersei biru-merah) vs Atletico Madrid (jersei merah-putih). Foto: X/FCBarcelona.

jpnn.com - Barcelona kembali dihadapkan pada ujian berat saat menjamu Atletico Madrid pada leg pertama perempat final Liga Champions 2025/26.

Duel Barcelona vs Atletico akan digelar di Camp Nou, Kamis (9/4/2026) dini hari WIB.

Pertemuan ini menjadi yang kelima bagi kedua tim sepanjang musim, menandakan rivalitas yang makin intens.

Baca Juga:

Dari empat bentrokan sebelumnya di ajang domestik, Barcelona sedikit lebih unggul dengan tiga kemenangan.

Terbaru, Barca sukses membalikkan keadaan saat menang 2-1 atas Atletico di La Liga.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa duel melawan Atletico Madrid tidak pernah berjalan mudah.

Baca Juga:

Meski mampu mendominasi permainan, Barcelona tetap harus menunggu hingga menit akhir untuk memastikan kemenangan.

Skenario serupa diprediksi akan kembali terjadi. Atletico dikenal piawai meredam permainan lawan sebelum memanfaatkan momentum.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

