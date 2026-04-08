Liga Champions: Bayern & Arsenal Menang, Real Madrid Tumbang

MADRID – Bayern Muenchen memetik kemenangan penting di leg pertama perempat final Liga Champions.

Bertandang ke markas Real Madrid di Santiago Bernabeu, Rabu (8/4) dini hari WIB, Bayern menang 2-1.

Bayern unggul dua gol, yang lahir di masa monumental, yakni di akhir babak pertama dan di awal babak kedua.

Gol di masa krusial, yang sulit direspons cepat oleh tuan rumah.

Bayern unggul melalui gol dari Luis Diaz di menit ke-41. Harry Kane membuat skor menjadi 0-2 di menit ke-46.

Real Madrid baru memperkecil kedudukan pada menit ke-74 melalui Kylian Mbappe.

Skor tipis itu membuat pertemuan kedua di Munich pada pekan depan masih bakal superketat, karena tak ada hitungan keuntungan gol tandang.

Pada waktu yang bersamaan dengan laga di Madrid, pertarungan Sporting CP vs Arsenal di Lisbon dimenangi tim tamu.