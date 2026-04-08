menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Liga Champions: Bayern & Arsenal Menang, Real Madrid Tumbang

Liga Champions: Bayern & Arsenal Menang, Real Madrid Tumbang

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Real Madrid vs Bayern Muenchen di leg pertama 8 Besar Liga Champions. Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP

jpnn.com - MADRID – Bayern Muenchen memetik kemenangan penting di leg pertama perempat final Liga Champions.

Bertandang ke markas Real Madrid di Santiago Bernabeu, Rabu (8/4) dini hari WIB, Bayern menang 2-1.

Bayern unggul dua gol, yang lahir di masa monumental, yakni di akhir babak pertama dan di awal babak kedua.

Baca Juga:

Gol di masa krusial, yang sulit direspons cepat oleh tuan rumah.

Bayern unggul melalui gol dari Luis Diaz di menit ke-41. Harry Kane membuat skor menjadi 0-2 di menit ke-46.

Real Madrid baru memperkecil kedudukan pada menit ke-74 melalui Kylian Mbappe.

Baca Juga:

Skor tipis itu membuat pertemuan kedua di Munich pada pekan depan masih bakal superketat, karena tak ada hitungan keuntungan gol tandang.

Pada waktu yang bersamaan dengan laga di Madrid, pertarungan Sporting CP vs Arsenal di Lisbon dimenangi tim tamu.

Semifinal Liga Champions: Bayern/Madrid vs Liverpool/PSG, Arsenal/Sporting CP vs Atletico vs Barcelona.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI