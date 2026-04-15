Liga Champions: Bayern Munchen Incar Pukulan Terakhir untuk Real Madrid

jpnn.com - Keunggulan tipis 2-1 berhasil dibawa Bayern Munnchen seusai mencuri kemenangan dari markas Real Madrid pada leg pertama perempat final Liga Champions.

Namun, hasil tersebut belum membuat Die Roten merasa aman.

Kini, Munchen akan menjalani partai penentuan di Allianz Arena, Kamis (16/4/2026) dini hari WIB.

Bermain di hadapan publik sendiri, tim asuhan Vincent Kompany itu mengusung misi menyempurnakan langkah ke semifinal.

Pada pertemuan sebelumnya di Santiago Bernabeu, Bayern Munchen tampil lebih meyakinkan di babak pertama.

Michael Olise dan kolega mampu mengontrol permainan, sementara Madrid baru bisa memberikan perlawanan berarti setelah turun minum.

Meski menang, Kompany menilai timnya sebenarnya masih memiliki ruang untuk tampil lebih tajam.

Pelatih asal Belgia itu menegaskan bahwa hasil di leg pertama belum mencerminkan potensi maksimal yang dimiliki skuadnya.