Liga Champions: Chelsea Bikin Barcelona Mati Gaya, 3-0

jpnn.com - LONDON - Chelsea tampil ganas saat meladeni Barcelona pada matchday 5 league phase Liga Champions di Stamford Bridge, London, Rabu (26/11) dini hari WIB.

Si Biru menang tiga gol tanpa balas.

Tuan rumah tampil agresif dari awal laga, berusaha tak memberi kesempatan buat Barcelona, berupaya mematikan gaya permainan tim tamu.

Buah manis permainan menekan Chelsea dari setengah lapangan dipetik pada menit ke-27, bek Barcelona Jules Kounde gagal menahan laju bola dan tak sengaja membuat gol bunuh diri.

Barcelona makin kerepotan setelah harus bermain dengan sepuluh pemain, menyusul kartu kuning kedua yang melayang ke wajah bek utama mereka Ronald Araujo.

Chelsea pun bisa semena-mena. Gol kedua dan ketiga lahir dari Estevao pada menit ke-55 dan Liam Delap di menit ke-73.

The Blues pun mencatatkan kemenangan ke-5 dari delapan kunjungan Barcelona ke London.

"Saya tidak punya kata-kata yang baik untuk menggambarkan perasaan saya. Semuanya terasa sangat cepat bagi saya. Kami menemukan ruang dan berhasil menembus pertahanan lawan. Senang, ada keluarga saya di sini untuk menonton permainan kami," tutur Estevao kepada Amazon Prime Video Sport.