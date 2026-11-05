Liga Champions: Como 1907 Berpesta Gol ke Gawang Lens, Douvikas Hattrick

jpnn.com - JAKARTA - Como 1907 berpesta gol ke gawang Lens dalam lanjutan matchday keempat fase liga Liga Champions 2026/2027 di Stadion Bollaert-Delelis pada Kamis. Tim asuhan Cesc Fabregas itu menghajar Lens dengan skor telak 9-1. Tiga poin ini membuat tim debutan asal Italia tersebut menempati peringkat dalam klasemen sementara fase liga dengan sembilan poin, demikian laman resmi UEFA.

Penyerang Anastasios Douvikas menjadi bintang kemenangan Como 1907 setelah mencetak tiga gol atau hattrick pada laga ini. Adapun enam gol lainnya dicetak Nico Paz, Lucas da Cunha, Marc-Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina, Matteo Papaccioli.

Douvikas membuka pesta gol Como pada menit ketujuh. Penyerang asal Yunani itu membelokkan sundulan Maximo Perrone, yang mengarah ke tiang jauh setelah situasi sepak pojok. Como terus mendominasi laga. Tim asal Italia itu memperbesar keunggulan pada menit ke-32.

Anastasios Douvikas mencetak gol keduanya setelah menyelesaikan serangan yang dibangun melalui kombinasi operan dari lini belakang. Keunggulan Como bertambah menjadi 3-0 pada menit ke-40. Paz berhasil mencatatkan namanya di papan skor setelah memaksimalkan assist Douvikas.

Como tidak mengendurkan serangan saat memasuki babak kedua. Mereka kian agresif dan mencetak gol keempat pada menit ke-47. Lucas Da Cunha menjadi pencetak gol setelah melakukan kombinasi umpan satu-dua dengan Paz sebelum menuntaskan peluang di depan gawang Lens.

Enam menit kemudian, Como kembali membobol gawang tuan rumah. Bek Marc-Oliver Kempf mencetak gol melalui sundulan. Keunggulan tim tamu makin tidak terkejar.

Douvikas menciptakan hattrick pada menit ke-57, setelah memanfaatkan umpan Paz untuk mencetak gol ketiganya sekaligus membawa Como unggul 6-0.

Pesta gol Como berlanjut melalui pemain pengganti Mattia Liberali di menit ke-62. Baru satu menit berada di lapangan, Liberali langsung mencetak gol setelah menerima umpan Jacobo Ramon.