Liga Champions: Hansi Flick Yakin Barcelona Bisa Membalikkan Keadaan di Leg Kedua
jpnn.com - JAKARTA - Barcelona harus mengakui keunggulan Atletico Madrid 0-2 pada leg pertama perempat final Liga Champions 2025/2026 di Stadion Nou Camp, Kamis dini hari WIB.
Barca selanjutnya akan dijamu Atletico pada leg kedua perempat final Lig Champions 2025/2026 di Wanda Metropolitano, Madrid, Rabu (15/4).
Pelatih Barcelona Hansi Flick yakin timnya bisa membalikkan keadaan di leg kedua kontra Atletico nanti.
“Tentu saja kami percaya kepada tim ini,” kata Flick dikutip dari laman resmi klub, Rabu (9/4).
Barcelona harus bermain dengan sepuluh pemain menyusul insiden kartu merahnya Pau Cubarsi yang melanggar Guillano Simeone di ujung babak pertama.
“Kami juga telah melakukan permainan yang sangat baik dengan sepuluh pemain (hari ini),” ungkap mantan pelatih Tim Nasional Jerman, itu.
Bermain dengan sepuluh pemain menjadi petaka besar untuk Barcelona yang kemudian harus dibobol oleh Julian Alvarez dan Alexander Sorloth.
Meski timnya tertinggal margin dua gol, Flick yakin Lamine Yamal dan kawan-kawan bisa membalikkan keadaan di leg kedua yang berlangsung di Wanda Metropolitano nanti.
