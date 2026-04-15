Liga Champions: Jonatan Christie tak Terkejut Liverpool Kalah dari PSG, Apa Alasannya?
jpnn.com - Pebulu tangkis Jonatan Christie mengaku sejak awal kurang yakin dengan peluang Liverpool pada perempat final UEFA Liga Champions 2025/26.
The Reds akhirnya harus tersingkir seusai kalah agregat 0-4 dari Paris Saint-Germain.
Pada leg kedua yang berlangsung di Anfield, Virgil van Dijk dan kolega kembali menelan kekalahan 0-2 melawan juara bertahan Liga Champions itu, Rabu (15/4) dini hari WIB.
Jojo -sapaan Jonatan- menilai skuad asuhan Arne Slot tampil kurang konsisten, terutama di sektor pertahanan.
Dalam dua pertandingan perempat final, lini belakang Liverpool menjadi sorotan karena kerap mudah ditembus para pemain Les Parisiens.
"Saya sejak awal kurang yakin bisa comeback di leg kedua. Bermain di laga tandang sudah kesulitan apalagi bermain kandang," ujar peraih medali emas Asian Games 2018 itu saat ditemui di Cipayung, Rabu (15/4).
Jojo berharap manajemen Liverpool melakukan evaluasi, terutama menjelang musim baru yang berpotensi ditinggal sejumlah pemain penting seperti Mohamed Salah.
Menurutnya, proses perombakan tim juga harus menjadi perhatian setelah sejumlah rekrutan mahal, yakni Florian Wirtz, Alexander Isak hingga Hugo Ekitike belum membuahkan hasil.
