Liga Champions: Liverpool Tersingkir, Mohamed Salah Hilang Tanpa Jejak

jpnn.com - Langkah Liverpool di Liga Champions harus terhenti setelah takluk dari Paris Saint-Germain (PSG) pada babak perempat final.

Bermain di Anfield pada leg kedua, Rabu (15/4/2026) dini hari WIB, The Reds gagal membalikkan keadaan.

Alih-alih mengamankan kemenangan, Liverpool kembali menelan kekalahan dari PSG dua gol tanpa balas.

Liverpool sebenarnya tampil menekan dan menguasai permainan. Serangan demi serangan dilancarkan ke pertahanan PSG.

Namun, penyelesaian akhir menjadi masalah utama. Banyaknya peluang yang tercipta tak satu pun mampu dikonversi menjadi gol.

Di sisi lain, PSG tampil lebih efektif. Ousmane Dembele menjadi pembeda setelah mencetak brace di babak kedua.

Kekalahan ini membuat Liverpool dipastikan mengakhiri musim tanpa trofi.

Kondisi tersebut menjadi pukulan tersendiri, terutama bagi para pemain senior yang masa depannya masih tanda tanya.