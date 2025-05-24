Liga Champions: Napoli di Situasi Sulit Seusai Kalah dari Benfica

jpnn.com - JAKARTA - Napoli takluk 0-2 dari Benfica pada laga lanjutan Liga Champions UEFA 2025/2026 di Stadion da Luz, Lisbon, Kamis dini hari WIB.

Pelatih Napoli Antonio Conte mengakui kekalahan skuadnya dari Benfica membuat situasi timnya menjadi sulit.

Hasil negatif tersebut membuat Napoli berada di posisi ke-23 klasemen sementara fase liga Liga Champions UEFA 2025/2026, lantaran baru mengoleksi tujuh poin dari enam pertandingan.

Peringkat itu sama sekali belum aman karena hanya berjarak satu poin dari zona tersingkir Liga Champions yang dimulai dari peringkat ke-25 ke bawah.

Meski timnya kalah, Conte tak mau menyalahkan para pemainnya.

"Tidak ada komplain untuk para pemain saya karena mereka sudah memberikan segalanya," kata Conte, dikutip dari laman Napoli.

"Sekarang kami harus beristirahat, lalu pada Jumat (12/12) kami mempersiapkan diri untuk menghadapi Udinese," tambahnya.

Menurut Conte, selama laga kontra Benfica, Napoli kalah agresif dan tidak memberikan tekanan maksimal kepada para pemain lawan.