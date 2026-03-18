Liga Champions: PSG, Real Madrid, Arsenal, dan Sporting Tembus Perempat Final

Salah satu bintang PSG Bradley Barcola merayakan gol yang bersarang di gawang Chelsea. Foto: Franck Fife/AFP

jpnn.com - LONDON - Juara bertahan Liga Champions Paris Saint-Germain memastikan satu tempat di perempat final musim ini.

Raksasa Prancis itu menghantam salah satu wakil Inggris 8-2 dalam dua pertemuan.

Real Madrid, Arsenal, dan Sporting CP pun menyamai PSG.

Real Madrid melaju mulus setelah mengalahkan Manchester City 2-1 di Etihad Stadium. Unggul agregat 3-0 dari leg pertama, situasi kian menguntungkan Los Blancos setelah Bernardo Silva mendapat kartu merah. Madrid akhirnya menutup laga dengan kemenangan agregat 5-1.

Di laga lain, Arsenal mengamankan tiket perempat final seusai menundukkan Bayer Leverkusen 2-0 di Emirates Stadium.

Setelah imbang 1-1 di leg pertama, The Gunners memastikan lolos dengan agregat 3-1 berkat gol Eberechi Eze dan Declan Rice.

Sementara itu, drama terbesar terjadi di Portugal. Sporting CP sukses membalikkan keadaan dengan kemenangan 5-0 atas Bodo/Glimt.

Sempat tertinggal agregat 0-3, Sporting mencetak tiga gol hingga memaksakan perpanjangan waktu sebelum gol Maxi Araujo dan Rafael Nel memastikan kemenangan agregat 5-3 dan menghentikan langkah tim kuda hitam asal Norwegia tersebut.

Masih ada empat pertandingan leg kedua 16 Besar Liga Champions Kamis dini hari, termasuk Barcelona vs Newcastle United.

