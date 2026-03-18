Liga Champions: PSG, Real Madrid, Arsenal, dan Sporting Tembus Perempat Final
jpnn.com - LONDON - Juara bertahan Liga Champions Paris Saint-Germain memastikan satu tempat di perempat final musim ini.
Raksasa Prancis itu menghantam salah satu wakil Inggris 8-2 dalam dua pertemuan.
Real Madrid, Arsenal, dan Sporting CP pun menyamai PSG.
Real Madrid melaju mulus setelah mengalahkan Manchester City 2-1 di Etihad Stadium. Unggul agregat 3-0 dari leg pertama, situasi kian menguntungkan Los Blancos setelah Bernardo Silva mendapat kartu merah. Madrid akhirnya menutup laga dengan kemenangan agregat 5-1.
Di laga lain, Arsenal mengamankan tiket perempat final seusai menundukkan Bayer Leverkusen 2-0 di Emirates Stadium.
Setelah imbang 1-1 di leg pertama, The Gunners memastikan lolos dengan agregat 3-1 berkat gol Eberechi Eze dan Declan Rice.
Sementara itu, drama terbesar terjadi di Portugal. Sporting CP sukses membalikkan keadaan dengan kemenangan 5-0 atas Bodo/Glimt.
Sempat tertinggal agregat 0-3, Sporting mencetak tiga gol hingga memaksakan perpanjangan waktu sebelum gol Maxi Araujo dan Rafael Nel memastikan kemenangan agregat 5-3 dan menghentikan langkah tim kuda hitam asal Norwegia tersebut.
Masih ada empat pertandingan leg kedua 16 Besar Liga Champions Kamis dini hari, termasuk Barcelona vs Newcastle United.
- Magis Etihad Stadium Dipertaruhkan! Legenda Manchester City Yakin Comeback dari Real Madrid
- Manchester City Coba Ulangi Keajaiban saat Melawan Real Madrid
- Man City vs Madrid, Bernardo Silva Tegaskan Timnya akan Berjuang Habis-habisan
- Real Madrid Datang dengan Rekor yang Bikin Man City Was-Was
- Manchester City vs Real Madrid: The Citizens Dipaksa Lakukan Keajaiban
- Man City vs Madrid di Liga Champions, Mbappe & Bellingham Masuk Skuad Los Blancos