Liga Champions: Real Madrid Menang Atas Olympiakos, Mbappe Cetak 4 Gol

jpnn.com - JAKARTA - Real Madrid meraih kemenangan secara dramatis atas Olympiakos pada pada matchday kelima Liga Champions 2025/26 di Karaiskakis Stadium pada Kamis dini hari WIB. Los Blancos menang dengan skor 4-3. Penyerang Real Madrid Kylian Mbappe tampil sebagai pahlawan Los Blancos dengan memborong seluruh gol bagi timnya.

Dengan kemenangan ini, Real Madrid mengumpulkan 12 poin dan menempati peringkat kelima klasemen keseluruhan di fase liga.

Sementara, Olympiakos yang baru meraih dua poin, berada di peringkat ke-33 dan kian terancam gagal melaju ke fase gugur, demikian yang dilansir laman resmi UEFA.

Olympiakos mengejutkan Madrid ketika laga baru berjalan delapan menit. Chiquinho melepaskan tembakan jarak jauh setelah menerima umpan Ayoub El Kaabi. Bola meluncur deras ke sudut kiri gawang Andriy Lunin untuk membawa tuan rumah unggul 1-0.

Madrid merespons cepat dan membalikkan keadaan dengan tiga gol dalam rentang 10 menit, semuanya dicetak Mbappe.

Pada menit ke-22, penyerang Prancis itu menerima umpan terobosan Vinicius Junior sebelum melepaskan tembakan mendatar yang melewati celah kaki kiper Konstantinos Tzolakis.

Dua menit berselang, Mbappe mencetak gol keduanya lewat sundulan memanfaatkan umpan silang Arda Guler. Skor menjadi 3-1 pada menit ke-29 setelah dia menyelesaikan umpan Eduardo Camavinga dalam duel satu lawan satu. Kedudukan tersebut bertahan hingga turun minum.

Olympiakos memperkecil ketertinggalan di awal babak kedua. Pada menit ke-52, Mehdi Taremi menanduk bola umpan Santiago Hezze ke sudut kanan gawang Lunin untuk membuat skor menjadi 3-2.