Liga Champions: Real Madrid Tumbang Lawan Benfica, Harus Berjuang di Babak Playoff

Selebrasi kiper Benfica, Anatoliy Trubin setelah mencetak gol keempat saat melawan Real Madrid di matchday terakhir fase liga Liga Champions 2025/26 di Estadio da Luz pada Kamis (29/1/2026). UEFA.com

jpnn.com - JAKARTA - Real Madrid tumbang saat melawan Benfica dengan skor 2-4 pada laga Liga Champions 2025/26 di Estadio da Luz, Kamis dini hari WIB.

Kekalahan ini membuat Los Blancos gagal finis di delapan besar. El Real dipastikan harus melewati babak playoff Liga Champions 2025/26.

Real Madrid menempati posisi kesembilan klasemen fase liga dengan 15 poin, terpaut satu angka dari Manchester City di peringkat kedelapan.

Adapun Benfica mengamankan tiket playoff terakhir dengan finis di posisi ke-24 berbekal sembilan poin dari delapan pertandingan, unggul selisih gol atas Marseille, demikian yang dilansir laman resmi UEFA.

Pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa menurunkan Franco Mastantuono, Kylian Mbappe, dan Vinicius Junior di lini depan.

Namun, Benfica justru tampil agresif sejak awal dan beberapa kali memaksa Thibaut Courtois bekerja keras di bawah mistar.

Meski tertekan, Madrid mampu membuka keunggulan lebih dahulu pada menit ke-30. Serangan dari sisi kiri diakhiri dengan umpan silang Raul Asencio ke tiang jauh yang disambut sundulan Kylian Mbappe yang menaklukkan kiper Anatoliy Trubin.

Keunggulan tersebut tak bertahan lama. Benfica menyamakan skor enam menit kemudian lewat skema serupa. Vangelis Pavlidis mengirim umpan silang dari sayap yang dituntaskan Andreas Schjelderup dengan sundulan ke gawang Madrid.

