Liga Europa: Curi 3 Poin di Kandang AZ Alkmaar, Juventus Naik ke Posisi 5 Klasemen

jpnn.com - JAKARTA - Juventus menumbangkan AZ Alkmaar 2-1 pada matchday keempat Liga Europa di Stadion AFAS, Alkmaar, Belanda, Jumat. Dua gol dari Teun Koopmeiners dan Randal Kolo Muani membawa Bianconeri menang atas AZ Alkmaar. Mexx Meerdink memperkecil ketertinggalan AZ Alkmaar atas Juventus.

Raihan tiga poin ini membuat Juventus naik ke posisi kelima klasemen Liga Europa dengan 10 angka, atau dua poin di bawah Benfica, Bournemouth, dan Ferencvaros yang berada di tiga teratas. AZ Alkmaar menempati peringkat ke-14 dengan enam poin, demikian laman UEFA.

Juventus unggul terlebih dahulu pada menit ke-19 setelah Koopmeiners menyelesaikan umpan Kolo Muani dengan tembakan terarah ke sudut bawah gawang.

Bianconeri hampir menggandakan keunggulan, tetapi tendangan keras Kerim Alajbegovic melambung tipis di atas mistar.

Juventus akhirnya benar-benar menggandakan skor pada menit ke-37 berkat gol Kolo Muani.

Gol itu diawali aksi individual Kolo Muani setelah merebut bola dari penguasaan De Wit. Penyerang asal Prancis tersebut kemudian membuat umpan satu dua dengan Nick Woltemade, sebelum melewati tekanan Wouter Goes berkat kekuatan fisiknya, untuk melepaskan tendangan kaki kiri yang bersarang di sudut bawah gawang Alkmaar.

Pada babak kedua, Alkmaar mencoba bangkit dengan meningkatkan tekanan. Namun, upaya itu diredam Juventus.

AZ Alkmaar akhirnya membobol gawang Juventus pada menit ke-88, melalui penyelesaian dari jarak dekat.