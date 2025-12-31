Liga Inggris: Arsenal Bantai Aston Villa 4-1

jpnn.com - JAKARTA - Arsenal membantai Aston Villa dengan skor 4-1 dalam lanjutan pekan ke-19 Liga Inggris 2025/2026 di Emirates Stadium, Rabu dini hari WIB.

Empat gol The Gunners dicetak Gabriel, Martin Zubimendi, Leandro Trossard, dan Gabriel Jesus. Villa hanya bisa mencetak gol hiburan melalui Ollie Watkins.

Hasil ini membuat Arsenal mengumpulkan 45 poin di puncak klasemen, menjaga jarak dengan Manchester City di bawahnya yang memiliki 40 poin.

The Citizens sendiri baru akan bermain melawan Sunderland pada Jumat (2/1) dini hari WIB.

Sementara, Aston Villa gagal memperpanjang catatan kemenangan 11 pertandingan terakhir.

Pasukan Unai Emery kini tertahan di peringkat tiga dengan 39 poin, demikian yang dilansir laman resmi Liga Premier Inggris.

Sejak menit awal, Arsenal tampil agresif meski harus bermain tanpa sejumlah pemain inti akibat cedera, termasuk Declan Rice.

Tim asuhan Mikel Arteta langsung menekan pertahanan Villa dan membatasi ruang gerak tim tamu.