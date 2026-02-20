menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Liga Inggris: Arsenal Ditahan Imbang Wolverhamton Wanderers, Mikel Arteta Kecewa

Liga Inggris: Arsenal Ditahan Imbang Wolverhamton Wanderers, Mikel Arteta Kecewa

Liga Inggris: Arsenal Ditahan Imbang Wolverhamton Wanderers, Mikel Arteta Kecewa
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Arsenal, Mikel Arteta. Foto: Twitter/@ArsenalBuzzCom

jpnn.com - JAKARTA - Arsenal hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Wolverhampton Wanderers pada pertandingan Liga Inggris di Stadion Molineux, Kamis WIB.

Arsenal memimpin 2-0 berkat gol Bukayo Saka dan Piero Hincapie, tapi tuan rumah tak menyerah sampai mengimbangi 2-2 berkat gol Hugo Bueno dan Tom Edozie.

Pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa timnya gagal memenangkan laga melawan tuan rumah Wolverhampton Wanderers.  “Kami harus menyalahkan diri kami sendiri,” kata Arteta dalam laman Arsenal pada Kamis (19/2).

Baca Juga:

Dia menyebut tiga poin yang hilang terjadi karena kesalahan tim. 

"Kami frustrasi karena kesalahan kami sendiri," ungkapnya.

Arteta menilai timnya tak tampil baik pada babak kedua karena tak benar-benar mengontrol pertandingan.

Baca Juga:

Hasil imbang melawan Wolves adalah yang kedua berturut-turut bagi Arsenal setelah seri 1-1 melawan  Brentford.

Hanya meraih dua poin dari seharusnya enam poin membuat Arsenal gagal menjauh dari Manchester City. 

Arsenal ditahan imbang Wolverhamton Wanderers pada lanjutan Liga Inggris. Hasil ini membuat Mikel Arteta kecewa.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI