menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Liga Inggris: Arsenal Mengalahkan MU, Arteta Minta Timnya Tetap Rendah Hati

Liga Inggris: Arsenal Mengalahkan MU, Arteta Minta Timnya Tetap Rendah Hati

Liga Inggris: Arsenal Mengalahkan MU, Arteta Minta Timnya Tetap Rendah Hati
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Arsenal, Mikel Arteta. Foto: (Arsenal.com)

jpnn.com - JAKARTA - Arsenal mengalahkan Manchester United 1-0 dalam pertandingan pekan pertama Liga Inggris di Stadion Old Trafford, Manchester, Senin dini hari WIB.

Pelatih Arsenal Mikel Arteta meminta timnya tetap rendah hati setelah berhasil menaklukkan MU.

"Saya pikir kami harus rendah hati dalam cara kami melakukannya, tetapi pada akhirnya kami harus mengakui bahwa ini sangat sulit," jelas pelatih berkebangsaan Spanyol itu.

Baca Juga:

Dikutip dari laman resmi klub, Senin, Arteta mengatakan kemenangan atas Manchester United ini dapat menjadi modal mereka untuk menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya.

"Saya ingin melihat berapa banyak tim yang datang ke sini dan memenangkan pertandingan. Untuk menang di hari pertama, saya pikir kita harus pulang dengan gembira, dan memahami bahwa kita masih harus meningkatkan diri di banyak hal," ungkapnya.

Pada pertandingan ini, Arsenal berhasil meraih kemenangan atas Manchester United berkat gol tunggal dari sundulan Riccardo Calafiori ketika laga memasuki menit ke-13.

Baca Juga:

Setelah mampu unggul terlebih dahulu, Arsenal mendapatkan gempuran dari Manchester United.

Namun, pada akhirnya Arsenal mampu menjaga keunggulan.

Mikel Arteta meminta Arsenal tetap rendah hati setelah tim itu mengalahkan MU di laga pekan pertama Liga Inggris.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI