Liga Inggris: Arsenal Mengalahkan MU, Arteta Minta Timnya Tetap Rendah Hati

jpnn.com - JAKARTA - Arsenal mengalahkan Manchester United 1-0 dalam pertandingan pekan pertama Liga Inggris di Stadion Old Trafford, Manchester, Senin dini hari WIB.

Pelatih Arsenal Mikel Arteta meminta timnya tetap rendah hati setelah berhasil menaklukkan MU.

"Saya pikir kami harus rendah hati dalam cara kami melakukannya, tetapi pada akhirnya kami harus mengakui bahwa ini sangat sulit," jelas pelatih berkebangsaan Spanyol itu.

Dikutip dari laman resmi klub, Senin, Arteta mengatakan kemenangan atas Manchester United ini dapat menjadi modal mereka untuk menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya.

"Saya ingin melihat berapa banyak tim yang datang ke sini dan memenangkan pertandingan. Untuk menang di hari pertama, saya pikir kita harus pulang dengan gembira, dan memahami bahwa kita masih harus meningkatkan diri di banyak hal," ungkapnya.

Pada pertandingan ini, Arsenal berhasil meraih kemenangan atas Manchester United berkat gol tunggal dari sundulan Riccardo Calafiori ketika laga memasuki menit ke-13.

Setelah mampu unggul terlebih dahulu, Arsenal mendapatkan gempuran dari Manchester United.

Namun, pada akhirnya Arsenal mampu menjaga keunggulan.