Liga Inggris: Bantai Leeds United, Arsenal Kukuh di Puncak Klasemen
jpnn.com - JAKARTA - Arsenal membantai Leeds United 4-0 pada pekan ke-24 Liga Inggris di Stadion Elland Road, Sabtu (31/1).
Kemenangan itu membuat The Gunners memperlebar jarak menjadi tujuh poin di puncak dari para pesaing terdekatnya, dan mengakhiri laju tiga pertandingan tanpa menang di Liga Inggris.
Hal itu sekaligus kembalinya Arsenal ke jalur kemenangan dan membuka jarak tujuh poin di puncak klasemen.
Arsenal mencetak dua gol di masing-masing babak.
Martin Zubimendi membuka keunggulan tim tamu pada babak pertama setelah memanfaatkan umpan dari Noni Madueke, yang tampil sejak awal menyusul cedera Bukayo Saka saat pemanasan.
Gol kedua Arsenal lahir dari gol bunuh diri kiper Leeds Karl Darlow usai sepak pojok Madueke.
Pada babak kedua, Viktor Gyokeres mengakhiri puasa golnya di Liga Inggris yang berlangsung enam pertandingan melalui penyelesaian di pertengahan babak.
Gabriel Jesus kemudian melengkapi kemenangan Arsenal dengan gol keempat pada menit-menit akhir pertandingan.
Bantai Leeds United, Arsenal kukuh di puncak llasemen Liga Inggris. Arsenal kembali ke jalur kemenangan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pesta Gol di Kandang Leeds United, Arsenal Unggul 7 Poin Liga Inggris
- Daftar 24 Tim Lulus ke Fase Knock-Out Liga Champions: Arsenal Sempurna
- Daftar Nama 5 Pemain Transfer Internasional Termahal 2025
- Carrick Enggak Sabar MU Melawan Arsenal
- Arsenal vs MU Liga Inggris, Carrick: Saya Sangat Menantikan Pertandingan Itu
- Hajar Inter Milan, Arsenal Masih Sempurna di Liga Champions