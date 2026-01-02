Liga Inggris: City Ditahan Imbang Sunderland, Gagal Amankan Poin Penuh
jpnn.com - JAKARTA - Manchester City ditahan imbang Sunderland 0-0 dalam matchday ke-19 Liga Inggris 2025/26 di Stadium of Light, Jumat dini hari WIB.
The Citizens dibuat frustrasi oleh disiplin dan solidnya pertahanan tim tuan rumah. City gagal mengamankan tiga poin dari kandang lawan.
Hasil imbang ini membuat skuad asuhan Pep Guardiola hanya menambah satu poin dan tetap bertahan di peringkat kedua klasemen sementara Liga Inggris dengan koleksi 41 poin dari 19 pertandingan.
The Citizens kini tertinggal empat poin dari Arsenal yang memuncaki klasemen.
Di sisi lain, Sunderland berada di posisi ketujuh dengan 29 poin, demikian yang dilansir laman resmi Liga Premier Inggris.
Manchester City sempat mengejutkan tuan rumah pada menit ke-6.
Umpan Erling Haaland disontek Bernardo Silva dari jarak dekat dan masuk ke gawang.
Namun, gol tersebut dianulir karena Silva berada dalam posisi offside.
