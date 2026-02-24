Liga Inggris: Kalahkan Everton, MU Kembali ke 4 Besar

jpnn.com - JAKARTA - Manchester United menaklukkan Everton 1-0 pada pekan ke-27 Liga Inggris di Stadion Hill Dickinson, Liverpool, Senin waktu setempat.

Pada pertandingan itu, Benjamin Sesko yang masuk sebagai pemain pengganti menciptakan gol kemenangan Manchester United ke gawang Everton di menit 71, demikian catatan Premier League.

Kemenangan ini membuat Manchester United kini berada di peringkat keempat klasemen sementara Liga Inggris dengan 48 poin dari 27 pertandingan, berjarak 13 angka dari Arsenal di posisi pertama.

Di sisi lain, kekalahan membuat Everton masih tertahan di posisi kesembilan klasemen sementara Liga Inggris dengan 37 poin dari 27 laga, berjarak 11 angka dari empat besar.

MU langsung mengambil inisiatif menyerang ketika laga dimulai dan langsung menciptakan peluang saat waktu baru memasuki menit keempat melalui tembakan Amad Diallo yang masih dapat digagalkan kiper Everton Jordan Pickford.

Selanjutnya, giliran Diogo Dalot yang menciptkan peluang untuk membawa MU unggul, akan tetapi tembakannya dari luar kotak penalti masih menyamping tipis dari gawang Everton.

Memasuki babak kedua, MU kembali menampilkan permainan menyerang dan Bryan Mbeumo sempat memiliki peluang melalui tendangannya yang melenceng.

Setan Merah akhirnya berhasil unggul terlebih dahulu pada menit 71 melalui skema serangan balik lewat tembakan Benjamin Sesko setelah memanfaatkan umpan Mbeumo, sehingga skor berubah menjadi 1-0.