Liga Inggris: Liverpool Ditahan Imbang Leeds United 3-3 di Elland Road
jpnn.com - JAKARTA - Liverpool ditahan imbang Leeds United dengan skor 3-3 dalam matchday ke-15 Liga Inggris 2025/26 di Elland Road pada Minggu dini hari WIB. Drama enam gol terjadi pada pertandingan itu.
Liverpool sempat unggul terlebih dahulu dengan skor 2-0 selepas turun minum.
Kedua gol itu dicetak oleh Hugo Ekitike. Leeds United kemudian membalas melalui penalti Dominic Calvert-Lewin dan Anton Stach.
Dominik Szoboszlai kembali bawa Liverpool unggul sebelum dibalas Leeds melalui Ao Tanaka.
Dilansir dari laman resmi Liga Premier Inggris, hasil ini membuat Liverpool tertahan di peringkat 8 dengan 23 poin, sementara Leeds berada di posisi 16 dengan 15 poin.
Jalannya Pertandingan
Babak pertama berlangsung ketat tanpa gol.
Bola serangan Curtis Jones membentur tiang pada menit ke-16.
