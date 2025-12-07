Liga Inggris: Liverpool Ditahan Imbang Leeds United 3-3 di Elland Road

jpnn.com - JAKARTA - Liverpool ditahan imbang Leeds United dengan skor 3-3 dalam matchday ke-15 Liga Inggris 2025/26 di Elland Road pada Minggu dini hari WIB. Drama enam gol terjadi pada pertandingan itu.

Liverpool sempat unggul terlebih dahulu dengan skor 2-0 selepas turun minum.

Kedua gol itu dicetak oleh Hugo Ekitike. Leeds United kemudian membalas melalui penalti Dominic Calvert-Lewin dan Anton Stach.

Dominik Szoboszlai kembali bawa Liverpool unggul sebelum dibalas Leeds melalui Ao Tanaka.

Dilansir dari laman resmi Liga Premier Inggris, hasil ini membuat Liverpool tertahan di peringkat 8 dengan 23 poin, sementara Leeds berada di posisi 16 dengan 15 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak pertama berlangsung ketat tanpa gol.

Bola serangan Curtis Jones membentur tiang pada menit ke-16.