Liga Inggris: Pep Guardiola Tegaskan Persaingan Merebut Gelar Belum Usai

jpnn.com - JAKARTA - Manchester City terus menempel Arsenal di klasemen Liga Inggris 2025/2026. Manchester City mendapat tiga poin penting setelah membungkam juara bertahan Liverpool, 2-1 dalam lanjutan Liga Inggris di Anfield, Merseyside, Senin pagi WIB.

Pelatih Manchester City Josep “Pep” Guardiola menyatakan kemenangan ini menambah kepercayaan diri Erling Haaland dan kawan-kawan untuk bisa terus bersaing merebut gelar juara Liga Inggris menempel Arsenal.

The Citizens kini berada di peringkat kedua klasemen sementara Liga Inggris dengan mengantongi total 50 poin dari 25 pertandingan atau selisih enam poin dari The Gunners yang memuncaki klasemen.

Pep Guardiola menyatakan persaingan merebut gelar Liga Inggris melawan Arsenal belum usai. "Kemenangan ini sangat berpengaruh. Yang bisa kami lakukan sekarang adalah tenang. Terus mencengkeram leher Arsenal. Seandainya mereka lengah atau melakukan kesalahan, kami akan memanfaatkan momentum itu," kata Pep Guardiola dikutip dari laman resmi klub, Senin (9/2).

Pep menilai meskipun timnya gagal meraih tiga poin di Anfield., hal itu tak mengubah peta persaingan juara karena Manchester City masih mempunyai peluang besar untuk bisa menyalip Arsenal.

"Saya tidak bisa mengatakan bahwa persaingan gelar ini akan berakhir seandainya Manchester City tidak menang hari ini," ungkap pelatih asal Spanyol tersebut.

Mantan pelatih Barcelona tersebut mengaku akan memanfaatkan semaksimal mungkin pertandingan tersisa demi bisa mengantarkan gelar Liga Inggris ke Etihad Stadium untuk kelima kalinya dalam enam musim terakhir.

"13 pertandingan di Liga Inggris dalam pengalaman saya sangatlah terasa panjang...Mereka (tim pesaing) hidup untuk bertarung dan mereka memberikan segalanya untuk melakukan persiapan," ungkap Pep. (antara/jpnn)