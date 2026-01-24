Liga Italia: Hajar Pisa, Inter Milan Kukuh di Puncak Klasemen

menu
Pesepak bola Inter Milan Ange-Yoan Bonny (kanan) merayakan golnya ke gawang Pisa bersama rekannya Marcus Thuram dalam laga lanjutan Liga Italia di San Siro, Milan, Italia, Jumat (23/1/2026). Inter menang besar dengan skor 6-2. ANTARA FOTO/Spada/Sipa USA via Reut/LaPresse/foc.

jpnn.com - JAKARTA - Inter Milan makin kukuh di puncak klasemen Liga Italia.

Inter Milan menang meyakinkan 6-2 atas Pisa dalam lanjutan Liga Italia di Stadion Giuseppe Meazza, Sabtu dini hari WIB. Nerazzurri bangkit dan meraih kemenangan setelah teringgal dua gol.

Kemenangan ini membuat Inter kukuh di puncak klasemen Serie A dengan 52 poin.

Kekalahan ke-10 musim ini membuat Pisa makin terpuruk di peringkat ke-19 dengan 14 poin, demikian yang laman  Legaserie A.

Inter dibuat terkejut oleh performa agresif tim tamu ketika dua gol Stefano Moreo pada menit ke-11 dan 23 membawa mereka tertinggal 0-2.

Gol pertama Moreo tercipta dari sepakan jarak jauh yang memanfaatkan kesalahan kiper Yann Sommer, sedangkan gol kedua lahir lewat sundulan Moreo yang gagal dibendung lini belakang Inter Milan.

Inter meningkatkan intensitas serangan dan hasilnya  terlihat pada menit ke-39 setelah Nerazzurri mendapat hadiah penalti akibat handball Matteo Tramoni di kotak terlarang.

Piotr Zielinski sukses memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. Dua menit berselang, Inter menyamakan skor melalui sundulan Lautaro Martinez yang memanfaatkan umpan silang Federico Dimarco.

