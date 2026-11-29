jpnn.com - JAKARTA - Inter Milan sukses membantai Genoa 4-0 pada pekan 13 Liga Italia di Stadion Giuseppe Meazza, Minggu. Kemenangan itu membuat Inter terus menempel Lazio dalam persaingan puncak klasemen Liga Italia 2026/2027.

Pasukan Cristian Chivu mengoleksi 32 poin dan hanya terpaut tiga angka dari Lazio yang berada di posisi teratas dengan 35 poin. Sementara itu, Genoa menempati peringkat 10 dengan 16 poin, demikian laman resmi legaseriea.

I Nerazzurri tampil dominan dan menang melalui gol Lautaro Martinez, Marcus Thuram (dua gol), serta Petar Sucic. Mereka langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga.

Genoa juga memberikan perlawanan melalui dua peluang sundulan Milutin Osmajic. Namun, kiper Ivan Provedel tampil sigap untuk menggagalkannya.

Inter memecah kebuntuan pada menit ke-28. Lautaro Martinez sukses menyelesaikan umpan tarik Andy Diouf dengan tembakan first time.

Gol itu sekaligus menjadi momen spesial bagi sang kapten karena merupakan penampilan starter pertamanya sejak Oktober.

Nerazzurri menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Thuram berhasil menuntaskan peluang melalui tendangan sambil memutar badan yang tidak mampu dihalau kiper Genoa.

Inter sempat mencetak gol ketiga melalui Federico Dimarco tetapi dianulir karena sang bek kiri lebih dahulu berada dalam posisi offside setelah memanfaatkan bola pantulan dari tembakan Lautaro Martinez.