Liga Italia: Inter Tumbangkan Napoli, Lautaro Martinez Cetak Brace
jpnn.com - JAKARTA - Inter Milan menang secara dramatis atas Napoli dengan skor 3-2 pada lanjutan Liga Italia di Giuseppe Meazza, Sabtu (6/9).
Nerrazzurri yang sempat tertinggal, kemudian bangkit dan menang berkat dua gol dari Lautaro Martinez.
Kemenangan itu melanjutkan start sempurna Inter musim ini dengan memenangkan tiga pertandingan, sehingga memuncaki klasemen Liga Italia.
Sebaliknya, Napoli menelan kekalahan kedua secara beruntun sehingga berada di posisi ke-11 dengan tiga poin, demikian laman legaseriea.
Kedua tim bermain imbang tanpa gol pada babak pertama.
Napoli tampil mengejutkan selepas jeda dengan mencetak dua gol dalam rentang tiga menit.
Matteo Politano membuka keunggulan Napoli pada menit ke-50.
Berawal dari kesalahan Inter dalam menguasai bola di area pertahanan, Politano memanfaatkan bola rebound untuk menaklukkan Josep Martinez.
Inter Milan menang secara dramatis atas Napoli dengan skor 3-2 pada lanjutan Liga Italia. Lautaro Martinez cetak brace
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