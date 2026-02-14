Liga Italia: Luka Modric Bawa Milan Taklukkan Pisa 2-1

jpnn.com - JAKARTA - AC Milan menaklukkan Pisa 2-1 pada pekan ke-25 Liga Italia. Gol dari pemain senior Luka Modric mengantarkan Rossoneri meraih kemenangan pada laga di Stadion Romeo Anconetani, Pisa, Jumat (14/2) waktu setempat itu.

Pada pertandingan ini, AC Milan sempat unggul terlebih dahulu melalui Ruben Loftus-Cheek, namun Pisa mampu menyamakan kedudukan berkat gol Felipe Loyola, demikian catatan Serie A.

AC Milan mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu dan dapat unggul pada menit 39 melalui sundulan Ruben Loftus-Cheek. Skor berubah menjadi 1-0.

Memasuki babak kedua, Milan sempat kembali membobol gawang Pisa melalui Niclas Fullkrug, akan tetapi tidak disahkan wasit karena adanya handsball terlebih dahulu.

Milan memiliki peluang emas untuk menggandakan keunggulan setelah diberikan hadiah tendangan penalti oleh wasit pada menit 54.

Meskipun begitu, kesempatan tersebut gagal dimaksimalkan oleh Milan karena tendangan penalti Niclas Fullkrug masih melebar dari gawang Pisa.

Pisa berhasil menyamakan kedudukan pada menit 71 melalui gol yang dicetak oleh Filipe Loyola dengan menyambar bola liar di dalam kotak penalti Milan. Skor menjadi sama kuat 1-1.

Milan mampu kembali unggul pada menit 85 setelah tembakan dari Luka Modric berhasil membobol gawang Pisa dan mengubah skor menjadi 2-1 pada menit 85.