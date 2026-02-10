Liga Italia: Menang 2-1 atas Cremonese, Atalanta Mendekati Zona Eropa

jpnn.com - JAKARTA - Atalanta menaklukkan Cremonese 2-1 pada lanjutan pekan ke-24 Liga Italia 2025/26 di Stadion Gewiss pada Selasa dini hari WIB.

Kiper Timnas Indonesia Emil Audero tampil impresif meski gagal menghindarkan Cremonese dari kekalahan atas Atalanta pada laga itu.

Atalanta unggul dua gol berkat Nikola Krstovic dan Davide Zappacosta, sedangkan gol Cremonese dicetak oleh Morten Thorsby.

Hasil ini membuat Atalanta mendekati zona Eropa.

Skuad Raffaele Palladino saat ini menempati posisi tujuh dengan 39 poin, terpaut dua angka dari Como di urutan enam.

Cremonese tertahan di urutan 16 dengan 23 poin, demikian yang dilansir laman resmi Serie A.

Atalanta tampil percaya diri sejak awal pertandingan di hadapan pendukungnya sendiri.

Ancaman pertama datang pada menit ke-9 melalui Giacomo Raspadori, tetapi Emil Audero sigap menepis bola.