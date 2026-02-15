menu
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Liga Italia: Reaksi Chivu Seusai Inter Hajar Juventus

Liga Italia: Reaksi Chivu Seusai Inter Hajar Juventus

Liga Italia: Reaksi Chivu Seusai Inter Hajar Juventus
Inter Milan menang dramatis 3-2 atas Juventus dalam lanjutan pekan ke-25 Liga Italia 2025/26 di Giuseppe Meazza pada Sabtu (14/1/2026). Antara/Inter.it

jpnn.com - JAKARTA - Laga Inter Milan vs Juventus berakhir dengan kemenangan Nerazzuri 3-2.

Laga Liga Italia di Stadion Giuseppe Meazza, Minggu dini hari WIB, itu berakhir dengan dramatis.

Piotr Zielinski pada menit-menit akhir pertandingan menjadi penentu kemenangan Inter setelah bermain 2-2.

Baca Juga:

Kemenangan itu membuat Inter kini untuk sementara menjauhi kejaran tim peringkat kedua, AC Milan, dengan selisih delapan.

Inter memiliki 61 poin dari 25 pertandingan, sedangkan Juventus tersendat di posisi keempat dengan 46 angka.

Pelatih Inter Milan Cristian Chivu merasa lega karena tim asuhannya dapat kembali memenangi pertandingan melawan tim papan atas.

Baca Juga:

“Sudah dua tahun sejak terakhir kali kami memenangi laga yang sangat menentukan seperti ini, dan para pemain merasakan tekanan itu, tetapi kami melakukan apa yang harus dilakukan dan meraih kemenangan,” kata Chivu dikutip dari laman resmi Inter.

“Kami mencoba menyakiti Juventus dan menampilkan performa penuh karakter,” tambahnya.

Begini reaksi Cristian Chivu setelah Inter Milan mengalahkan Juventus 3-2 di Liga Italia.

