Liga Jasa Keuangan bank bjb 2026 Resmi Berakhir, Ini Daftar Para Juara

jpnn.com, BANDUNG - Rangkaian Liga Jasa Keuangan (LJK) bank bjb 2026 resmi berakhir pada 10 Oktober 2026 setelah berlangsung sejak 3 Agustus 2026.

Selama lebih dari dua bulan, kompetisi olahraga ini mempertemukan berbagai institusi di sektor jasa keuangan dalam suasana kompetitif yang menjunjung tinggi sportivitas. Kegiatan ini juga menjadi wadah interaksi untuk mempererat hubungan antarlembaga.

Liga Jasa Keuangan bank bjb 2026 mempertandingkan dua cabang olahraga, yaitu bola basket dan bola voli, yang diikuti oleh berbagai institusi di industri jasa keuangan.

Baca Juga: Legenda Basket Indonesia Punya Harapan Besar untuk Pemain Lokal di IBL All Indonesian Cup 2026

Selain menjadi ajang persaingan untuk meraih gelar juara, kompetisi ini memberikan kesempatan bagi regulator dan pelaku industri untuk memperluas jejaring serta membangun komunikasi dalam suasana positif.

Acara penutupan Liga Jasa Keuangan bank bjb 2026 dihadiri oleh Deputi Komisioner Sumber Daya Manusia Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekaligus Dewan Pembina LJK, Rudi S. Susetyo; Direktur Manajemen Risiko BSI, Grandhis Helmi Harumansyah; Direktur Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah OJK sekaligus Ketua Pengurus LJK, Insan Hasani.

Kemudian, Direktur Keuangan Bank Jateng, Bambang Ristianto; Direktur Teknologi Informasi, Digital, dan Operasi Bank Jatim, Wiweko Probojakti; Pemimpin Grup Hubungan Masyarakat bank bjb, Hendrawan M. Syaban; serta Head of Marketing & Sales RS Mitra Keluarga Cibubur, Linda Permatasari.

Pada penyelenggaraan tahun ini, sejumlah institusi berhasil meraih gelar juara di masing-masing kategori. Bank Mandiri meraih gelar juara bola basket Divisi 1 dan divisi putri, Kementerian Keuangan menjadi juara bola basket Divisi 2, Bank Jateng meraih gelar juara bola basket Divisi 3, sedangkan BCA menjadi juara cabang olahraga bola voli.

Penyerahan penghargaan kepada para juara dilakukan oleh perwakilan pimpinan institusi yang hadir. Wiweko Probojakti menyerahkan penghargaan kepada juara bola basket Divisi 3, Bambang Ristianto kepada juara Divisi 2, Grandhis Helmi Harumansyah kepada juara divisi putri, serta Hendrawan M. Syaban kepada juara Divisi 1.